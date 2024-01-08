«نقل النواب»: زيارة بلينكن للمنطقة فرصة أخيرة لمنع اندلاع صراع إقليمي

أكد علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للمنطقة لها أهمية خاصة، إذ تمثل الفرصة الأخيرة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، لمنع اندلاع صراع إقليمي واتساع نطاق الأزمة بالشرق الأوسط وخفض حدة التوتر وطرح رؤية لما بعد حرب غزة، ووقف إطلاق النار والعدوان على وزيادة وصول المساعدات إلى غزة.

رفض مخططات تهجير الفلسطينيين

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السياسة المصرية دائما تدعم القضية الفلسطينية، وترفض أي مساس بالأمن القومي المصري، وأي مخططات تهجير للفلسطينيين إلى سيناء، إذ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قضية التهجير والأمن القومي المصري خط أحمر.

وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

وأضاف أنه لا بد أن تضع جولة وزير خارجية أمريكا الحالية حدًا لفشل الحكومة الإسرائيلية في إدارة الأزمة ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على غزة، والتحرك السريع في اتجاه حل سياسي يؤدي إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وإدارة قطاع غزة، وفقًا لرؤية فلسطينية موحدة مع الضفة الغربية وإعداد خطط إعادة الإعمار بغزة و ووضع آلية سياسية تقود لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية لديها مؤهلات البقاء والاستمرار، وهي الرؤية التي طرحتها مصر على الأطراف جميعا للوصول لحل سياسي دائم واقرته القمة العربية في الرياض كحل للقضية.