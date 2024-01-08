خالد عبدالواحد يعقد قرانه على رويدا أبو النجا (صور)

عقد خالد عبد الواحد، مدير إدارة المحتوى الرقمي بشركة بي إنترأكتف، قرانه على رويدا أبو النجا.

كان خالد عبدالواحد، مدير محتوى شركة بي إنتر أكتف أعلن الشهر الماضي على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، عقد قرانه على رويدا أبو النجا.

وكتب خالد عبد الواحد: بعد طول غياب وتعب أعصاب ووجع دماغ فرحنا الشهر الجاي، متتأخروش وفرحتنا هتكمل بكم.. ونتمنى للأطفال نوما هادئا.

وعقد القران في دار الحرس الجمهوري على طريق صلاح سالم بقاعة القصر الكبير، وأحيا اليوم عدد من النجوم، منهم عبدالباسط حموده ومصطفى حجاج والراقصة أوكسانا، وذلك بحضور عدد كبير من الحضور والأقارب والأصدقاء وبعض الشخصيات الفنية.

وكانت مفاجأة اليوم حين دخل الفنان حميد الشاعري إلى القاعة قبل كتب الكتاب ليتفاجأ به جميع الحضور وسط حفاوة الاستقبال.