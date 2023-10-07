حميد الشاعري يكشف التطورات الصحية للشاعر عنتر هلال: خضع لعملية قلب مفتوح

كشف الفنان حميد الشاعري عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، التطورات الصحية للشاعر الغنائي عنتر هلال بعد خضوعه لعملية قلب مفتوح.

ونشر حميد الشاعري صورة مع عنتر هلال داخل منزله معلقا: الحمد لله بفضله ورعايته… الشاعر والفنان والملحن وصديق العمر الجميل عنتر هلال أجرى عملية قلب مفتوح وتغير صمامين وكللت بالنجاح الحمد لله نورت بيتك ياعنتورة.

خضوع عنتر هلال لعملية جراحية

وخضع مؤخرا الشاعر الغنائي عنتر هلال لعملية قلب مفتوح وطمأنت ابنته جمهوره عبر فيس بوك قائلة: «بفضل الله وكرمه وبفضل دعواتكم الصادقة، تم خروج بابا عنتر هلال من المستشفى، وهو الآن في المنزل للتعافي، الحمدلله مازالت الزيارات ممنوعة لتفادي أي عدوى، حتى إتمام الشفاء بإذن الله، فضلًا استمروا في الدعوات بالشفاء العاجل».