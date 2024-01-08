200 إسرائيلي يدعمون جنوب أفريقيا ويتهمون تل أبيب بالإبادة الجماعية في غزة

وقف عضو بالكنيست الإسرائيلي يسمى عوفير كاسيف، بجانب جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في الدعوى المقدمة من الأولى ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية؛ تتهم فيها تل أبيب بتنفيذ إبادة جماعية في حق الفلسطينيين بالحرب الدائرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

ممارسة التطهير العرقي

وبحسب موقع التغريدات القصيرة «إكس»، فإن النائب يتهم حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بممارسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية في ظل الحرب على قطاع غزة.

دعوة عبرية ضد إسرائيل

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن 200 إسرائيلي ومن ضمنهم عضو الكنيست من حزب «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» عوفر كاسيف، كتبوا عريضة لدعم دعوى جنوب أفريقيا وسيقدمونها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.

גם בלילה גשום המחוייבות האנושית והחברתית גוברת.

הפסקת אש מיידית ועסקת חילופים הן הדרך היחידה להצלת חיי אדם, הערך העליון מכל. pic.twitter.com/pY5QMBsuwD — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) December 23, 2023

دعم كبير للدعوى

وتحتوي العريضة على أسانيد تظهر اتخاذ إسرائيل إجراءات منهجية ودقيقة للقضاء على سكان غزة وتجويعهم والتنكيل بهم وتعمل على تهجيرهم مع تقليل إدخال المساعدات وسط دعم من كبار الأكاديميين والكتاب والأطباء والصحفيين والمواطنين العاديين، وأكد الموقعين على العريضة أنهم يسعون من خلالها للتوصل لنهاية فورية الحرب.

واجب دستوري

وأمس الأحد، نشر على منصة «إكس» تغريدة قال فيها: «واجبي الدستوري تجاه المجتمع الإسرائيلي وكل سكانه، وليس تجاه حكومة يدعو أعضاؤها وائتلافها إلى التطهير العرقي، بل وحتى الإبادة الجماعية الفعلية».