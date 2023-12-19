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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس جنوب أفريقيا يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات: نتطلع لتعزيز تعاون البلدين

كتب:

محمد أبو عمرة
06:57 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الجنوب أفريقي، وجه التهنئة للرئيس السيسي، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً له استمرار التوفيق والنجاح في الاضطلاع بتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، ومعرباً عن التطلع لمواصلة العمل مع الرئيس على تعزيز أطر التعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن تطوير التنسيق والتشاور المتبادل إزاء مختلف الموضوعات الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أعرب الرئيس السيسي، عن التقدير لأخيه الرئيس رامافوزا، مؤكداً الحرص المتبادل على تدعيم العلاقات الثنائية وتفعيل كل مسارات التعاون بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، إضافة إلى تعظيم التنسيق وتبادل الرؤى إزاء القضايا الأفريقية المختلفة، بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.