رامي عاشور يطرح «رأي عام» أحدث أغانيه

طرح الفنان رامي عاشور أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «رأي عام»، وكشف عن هذا الأمر من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

رامي عاشور يطرح أغنيتة الجديدة

وشارك الفنان رامي عاشور جزءا من الأغنية عبر صفحته وعلق عليها قائلا: «اسمعوا وشوفوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة (رأي عام)، على اليوتيوب وكل المنصات السمعية، إن شاء الله تعجبكم».

وبالفعل طرح رامي عاشور الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتي كتب كلماتها رامي عاشور ولحنها شادي حسن وتقول كلمات الأغنية:

‎‏مش كل حاجة ليكى فيها كلام

‎‏سمعانى ياللي في بالي ‎‏

ليه مش بسيطة وده رأي عام ‎‏

عنيدة ياما قالوهالى ايه

‎‏مش كل حاجة ليكى فيها كلام

‎‏سمعانى ياللي في بالي