رامي عاشور يطرح أغنيته الجديدة «توكسيك» عبر يوتيوب (فيديو)

طرح الفنان رامي عاشور، أغنيته الجديدة «توكسيك» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهيرة «يوتيوب» وجميع منصات الموسيقى.

أغنية «توكسيك»

وأكد الفنان رامي عاشور خلال بيان صحفي، أن أغنية «توكسيك» نوع من الكوميديا، متمنيا نجاحها، من كلمات وألحان وتوزيع أندرو منير، ميكس ماستر هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية: «شوفت منك كتير شوفت فصيلتك.. معروفة مش سالكة شخصية توكسيك.. بتشوق كل الناس فبيبقوا ملكك.. بتحاولي مع مين لا أنا بُعدك».

آخر أعمال رامي عاشور

يذكر أن رامي عاشور طرح مؤخرا أغنية تحمل اسم «هضحك برضو»عبر موقع «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات عالية.

الأغنية من كلمات حسام سعيد، وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وميكس وماستر: هاني محروس، وإنتاج NJ Music.