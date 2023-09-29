رامي عاشور على خشبة مسرح الساقية للمرة الأولى اليوم.. «أحلى بداية»

يستعد المطرب رامي عاشور، للقاء جمهوره في ساقية الصاوي، للمرة الأولى، من خلال حفل غنائي كبير مساء اليوم، يقدم فيه عددا كبيرا من أغانيه المميزة التي كان قد طرحها مؤخرا وحققت نجاحا كبيرا.

اليوم.. رامي عاشور فى ساقية الصاوي

يحيي الفنان رامي عاشور الحفل الغنائي على خشبة مسرح الحكمة، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، تحت عنوان «أحلى بداية».

وفي وقت سابق، جرى طرح التذاكر الخاصة بحفل الفنان رامي عاشور التي جاءت بسعر موحد، 150 جنيها، ويجري حجزها عبر الموقع الرسمي لساقية الصاوي.

يذكر أن رامي عاشور كان قد طرح مؤخرا أغنية «هقولك سر»، عبر «يوتيوب»، كلمات وألحان رامي عاشور، وتوزيع مهاب سامي.