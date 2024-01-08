وكيل «تعليم كفر الشيخ» يوجه بمتابعة سير الامتحانات ومجموعات الدعم المدرسي

وجّه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مديري الإدارات التعليمية، باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في الامتحانات، ومتابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها، وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة وتكثيف المراجعات للطلاب.

متابعة انضباط سير امتحانات نصف العام الدراسي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة مع مديري الإدارات التعليمية، لمتابعة انضباط سير امتحانات نصف العام الدراسي، للعام الدراسي 2023 - 2024، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية.

تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية

وشدّد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وتنفيذ عدد من التكليفات الهامة، كما كلّف بمتابعة الامتحانات من خلال تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية متصلة بالغرفة الرئيسية بالمديرية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.