رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يوجه بمتابعة سير الامتحانات ومجموعات الدعم المدرسي

كتب:

مصطفى عنز
10:43 م | الإثنين 08 يناير 2024
الاجتماع

الاجتماع

وجّه محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، مديري الإدارات التعليمية، باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في الامتحانات، ومتابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها، وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة وتكثيف المراجعات للطلاب.

متابعة انضباط سير امتحانات نصف العام الدراسي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وكيل الوزارة مع مديري الإدارات التعليمية، لمتابعة انضباط سير امتحانات نصف العام الدراسي، للعام الدراسي 2023 - 2024، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ومديري المراحل التعليمية.

تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية

وشدّد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ على ضرورة انضباط سير الامتحانات، وتنفيذ عدد من التكليفات الهامة، كما كلّف بمتابعة الامتحانات من خلال تشكيل غرف عمليات بكل إدارة تعليمية متصلة بالغرفة الرئيسية بالمديرية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

 

اقرأ المزيد:

وكيل «تعليم كفر الشيخ» يكرم مكتب الاتحادات الطلابية

«تعليم كفر الشيخ»: بدء المقابلات الشخصية لاختيار قيادات تعليمية جديدة

«تعليم كفر الشيخ» تجري مقابلات مع المتقدمين لشغل وظيفة مسؤول التوكاتسو

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الفائزين في مسابقة «فرسان القراءة»
بقلم مصطفى عنز