«نسخة طبق الأصل».. معلومات عن ياسين أحمد السقا بعد نشر صورته مع والده

صورة من طفولته نشرها الفنان أحمد السقا عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وإلى جواره صورة من طفولة نجله الأكبر «ياسين»، ممازحا جمهوره، متسائلا: «شبهي أوي ولا إيه؟»، ليتفاعل معه الجمهور بعشرات التعليقات، إذ أكد البعض وجود تشابه كبير بينهما في الطفولة.

صورة أحمد السقا مع ابنه ياسين

الصورة حصدت عشرات التعليقات من قبل الجمهور والفنانين على حد سواء، إذ علقت الفنانة فيفي عبده على الصورة قائلة: «بسم الله ما شاء الله، الله أكبر ربنا يخليهولك ويحفظهم لك يا رب، شبهك أكتر منك، السقا الصغنن»، بينما رد ابنه «ياسين»، معلقا على الصورة بـ«إيموشن قلب».

وقبل أيام قليلة نشر أحمد السقا، صورة تجمعه بأولاده الثلاثة «ياسين ونادية وحمزة»، عبر «إنستجرام»، معلقا عليها: «ياسين وحمزة ونادية استثماري الحقيقي في الدنيا، ربنا يحفظهم ويحفظ أولادكم جميعا»، لتنهال عليه عشرات التعليقات أيضا، كونها من المرات القليلة التي ينشر أحمد السقا صور عائلته.

معلومات عن ياسين أحمد السقا

وتنشر «الوطن»، معلومات عن ياسين أحمد السقا، بعد نشر والده صورة له من طفولته وهي كالتالي:

- ياسين هو الابن الأكبر لأحمد السقا.

- يبلغ من العمر حاليا 23 عاما.

- التحق بالدراسة في جامعة «ذا نيو سكول» في ولاية نيويورك الأمريكية لدراسة الفنون الدرامية.

- عشق كرة القدم والفروسية.

- شارك في العديد من البطولات في كرة القدم.

- تلقى العديد من الدروس في التدريب على ركوب الخيل.

- شارك في أحد أدوار فيلمه «ابن القنصل»، حيث جسد ناصر فتحي السماك في مرحلة الطفولة.

- تم اختياره بعدها للمشاركة في أحداث مسلسل «عائلة الحاج نعمان».

- في مسلسل الملك الذي يقدمه الفنان عمرو يوسف الذي يحكي عن قصة الملك أحمس وتواجد الهكسوس في مصر.

- شارك في مسلسل الاختيار 3.