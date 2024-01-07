7 مواقف إنسانية لـ أحمد السقا.. منها «أنقذ مصورا ابتلع لسانه»

يحظى الفارس أحمد السقا، بشعبية جماهيرية كبيرة، لما يتميز به من صفات الرجولة والجدعنة، وبمواقف بطولية عديدة، فشهامته دائمًا ما تغلب عليه في أبسط مواقفه الحياتية التي تعود بها على العطاء اللامحدود ودعم الآخرين ومساعدتهم.

وفي لقاء مؤخرًا للمخرجة ساندرا نشأت كشفت عن موقف إنساني نبيل للفنان أحمد السقا أثناء تصوير فيلم «المصلحة»، بعدما تعرض مصور لأزمة مفاجئة وبلع لسانه، والذي كاد أن يودي بحياته، حيث أنقذه الفنان أحمد السقا بعدما لاحظ عليه عدم الاتزان والشعور بالاختناق، حتى استعاد المصور أنفاسه بشكل طبيعي، ولم تكن تلك الواقعة الأولى للفنان أحمد السقا، فمواقفه الانسانية لامتناهية، والتي يرصد «الوطن»، أبرزها في التقرير التالي.

إنقاذ كلاب من التسمم

أثناء تصوير الفنان أحمد السقا فيلم «من 30 سنة»، علم بمحاولة تسميم الكلاب المتواجدة داخل ستديو الأهرام، الذي كان يصور به العمل، من خلال منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهرول مسرعًا لإنقاذهم من الموت، إيمانًا منه بأنها مخلوقات لها الحق في الحياة ولا يحق لأحد التخلص منها وتسميمها.

إنقاذ مستقبل شاب وفتاة

ووقت طرح فيلمه «هروب اضطراري»، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلاف كبير نشب بين شاب وخطيبته، بعد اتهماها له بالبخل لرفضه دخوله فيلم أحمد السقا، ورغبته في مشاهدة فيلم آخر بالسينمات، ولا يمتلك الرفاهية الاقتصادية لدخول الفيلمين بالسينما، وكاد أن ينهي الثنائي مشروع زواجهما، ما جعل الفنان أحمد السقا يتدخل على الفور ودعاهما لمشاهدة الفيلم مجانًا، وهو ما أثنى عليه الكثير من الجمهور.

دفن أحمد رمزي بيديه

اشتهر الفنان أحمد السقا، بلقب «تُربي الفن»، بعد مساندته للعديد من نجوم الفن في لحظاتهم الأخيرة وتشييع جثمانهم، وكان من بينهم في وفاة الفنان الراحل أحمد رمزي، حيث كان الفنان الوحيد الذي حضر جنازته ودفنه بيديه وكان حافيًا القدمين، في مشهد مؤثر للغاية، حيث شدد الفنان أحمد السقا، على أنه كانت تجمعه علاقة قوية بالراحل ووعده بألا يتركه.

نزوله مع هيثم أحمد زكي حتى المقبرة

كما حرص على عدم ترك الفنان هيثم أحمد زكي بعد وفاته، ودفنه بنفسه ونزل معه داخل المقبرة، وكأنه شقيقه الأصغر، والذي كان مؤثرًا لمن حوله في قدرته على تحمل الألم وعدم ترك من حوله من زملائه وأصدقائه من الوسط الفني حتى مثواهم الأخير.

السفر للفيوم من أجل محمد أبو الوفا

ولم يتردد الفنان أحمد السقا، في تقديم واجب العزاء بالفنان الراحل محمد أبو الوفا، والذي أقيم في محافظة الفيوم، ولم يحضر أي أحد من الوسط الفني معه سوى نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

السفر لأسوان من أجل خالد صالح

وبعد وفاة الفنان الراحل خالد صالح، في أسوان لم يتوانى في السفر إليه، والتواجد معه حتى العودة إلى القاهرة وتشييع جنازته من مسجد عمرو بن العاص، خاصة أن الثنائي كانت علاقتهما مقربة للغاية، وشاركا بأكثر من عمل فني ووصل إلى 6 أفلام سينمائية.