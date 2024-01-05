بعد انتشار صورته رفقة أبنائه.. كم يبلغ عمر أحمد السقا

نشر الفنان أحمد السقا صورة تجمعه بأبنائه الثلاثة «ياسين ونادية وحمزة» وتعتبر هذه من المرات القليلة التي ينشر فيها السقا صورة رفقة أبنائه، أو بالأحرى صورة تجمعهما سويًا، وكتب على الصورة التي نشرها عبر انستجرام: «ياسين وحمزة ونادية استثماري الحقيقي في الدنيا، ربنا يحفظهم ويحفظ أولادكم جميعا».

وفور نشر الصورة بدأ الكثير يبحث عن العمر الحقيقي للسقا، وفي الواقع السقا من مواليد 1 مارس 1973، حيث سيتم هذا العام الخمسين من عمره، لكن فيما يخص أعمار أبنائه فأحمد السقا من الفنانين الذين تزوجوا في عمر مبكر وأنجب سريعًا، حيث تزوج السقا من الإعلامية مها الصغير ابنة الكوافير الشهير الراحل، محمد الصغير، عام 1999.

وتحديدًا عام 2001 رزق الله أحمد السقا بأول أبناءه «ياسين» 23 عامًا، والذي بدأ في الوقت الحالي، محاولات بسيطة لدخوله مجال الفن حيث شارك في دور بسيط بالجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، وبعدها أنجبت زوجة السقا ابنته «نادية»، والتي أخذت اسم جدتها والدة أحمد، والتي طالما يقول عنها السقا إنها نقطة ضعفه الوحيدة في هذه الحياة، ويحبها كثيرًا، ولديها ميول للغناء.

وبعد ذلك رزق السقا بابنه الأصغر «حمزة» الذي قالت عنه مها الصغير، إنه الوحيد الذي يعتبر النسخة المصغرة من والده، وليس له ميول فنية، يأمل في العمل في مجال المُحاماة والقانون، ويمارس رياضة الفروسية بجانب بعض الألعاب القتالية.