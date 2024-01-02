انطلاق العرض الخاص لفيلم «الإسكندراني» بحضور أحمد العوضي وعصام السقا

انطلق منذ قليل، العرض الخاص لفيلم «الإسكندراني» بأحد السينمات الكبرى في مدينة 6 أكتوبر، بحضور بطل العمل أحمد العوضي.

العرض الخاص لفيلم «الإسكندراني»

وحرص على حضور العرض الخاص كل من المخرج خالد يوسف، نسرين أنور عكاشة، عصام السقا، عصام كاريكا، محمد رضوان، مصمم الأزياء هاني البحيري، والمخرج عمر عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول رحلة شخصية بكر «الإسكندراني»، الذي تتحول حياته بعد عودته من خارج البلاد في تصاعد مستمر للأحداث.

الفيلم من بطولة أحمد العوضي، زينة، محمد رضوان، محمود حافظ، صلاح عبد الله، وآخرين، من إخراج خالد يوسف، وقصة الراحل أسامة أنور عكاشة.