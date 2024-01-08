وكيل «صحة كفر الشيخ» يوجه بتوفير نواقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات

قام الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بمرور مفاجئ على مستشفى برج البرلس المركزي، حيث تبين انضباط طاقم العمل، كما تبين وجود نقص ببعض المستلزمات الطبية، وعلى الفور قام بالتواصل مع مدير إدارة الصيدلة ومسئؤل المستلزمات الطبية بالمديرية لسرعة توفير النواقص.

توفير نواقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات

وعلق وكيل الوزارة على مستوى النظافة، مشددا على ضرورة تواجد مسؤولي النظافة على مدار اليوم لتحسين مستوى النظافة، مؤكدا استمرار المتابعة لكافة المنشآت الصحية بمحافظة كفر الشيخ على مدار الساعة لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية المختلفة دون تقصير.

كما قام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بمرور مفاجئ على مستشفى حميات مطوبس، وتم التشديد والتأكيد على اتباع كافة التعليمات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط العمل وتحسين مستوى الخدمة.

المرور على وحدة إبيانة الصحية التابعة لإدارة مطوبس

وقام وكيل الوزارة أيضاً بالمرور على وحدة إبيانة الصحية التابعة لإدارة مطوبس الصحية والتي تعمل ضمن وحدات الرعاية الأولية طوارئ 24 ساعة، مشيداً بانضباط الطاقم الطبي، والالتزام بالزي والنظافة العامة، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.