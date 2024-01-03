«صحة كفر الشيخ» تبحث آليات مكافحة العدوى داخل المنشآت الطبية

عقدت الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم اجتماعًا مع الدكتور محمود صبرى، مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور محمد حلمى، مدير إدارة مكافحة العدوى، ومديري المستشفيات الخاصة بالمحافظة ومسؤولى مكافحة العدوى والإحالة بالمستشفيات الخاصة، وذلك لمناقشة عدد عددًا من الموضوعات الهامة.

التعريف بمرض الملاريا وطرق انتشاره والعلاج والوقاية

وخلال الاجتماع، تم التعريف بمرض الملاريا وطرق انتشاره والعلاج والوقاية منه، وطرق الإحالة وكيفية التعامل مع المريض المحول من مستشفى إلى أخرى، وكيفية استخدام المضادات الحيوية، وسياسات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية.

وقدمت إدارة الأمراض المتوطنة خلال الاجتماع شرحًا مفصلًا عن مرض الملاريا، وطرق انتشاره، والأعراض التي تظهر على المريض، وطرق العلاج والوقاية منه، كما تم مناقشة طرق الإحالة وكيفية التعامل مع المريض المحول من مستشفى إلى أخرى، وذلك لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمريض.

مكافحة العدوى داخل المنشات الصحية

وفيما يتعلق بكيفية استخدام المضادات الحيوية، تم التأكيد على ضرورة استخدامها وفقًا لتوجيهات الطبيب المختص، لتجنب حدوث أي مضاعفات، وأخيرًا، تم مناقشة سياسات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية، وذلك للحفاظ على سلامة المرضى وسلامة مقدم الخدمة والحفاظ على البيئة.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية التعاون بين إدارة الأمراض المتوطنة ومكافحة العدوى والعلاج الحر والمستشفيات الخاصة بمحافظة كفر الشيخ، لضمان تقديم أفضل رعاية طبية للمرضى.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والذي يِمثل أولوية بالنسبة للقيادة السياسية وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وفقاً لرؤية مصر 2030، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية.