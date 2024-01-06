انعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بـ«صحة كفر الشيخ» لمتابعة تأمين قداس عيد الميلاد

عقدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، غرفة الأزمات والطوارئ بديوان المديرية، برئاسة الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، وعضوية الدكتورة سماح جاد، مدير إدارة الطب العلاجى، والدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتور شريف الخولي، مدير إدارة الطب الوقائي، وذلك لمتابعة إجراءات التأمين الصحي لقُداس عيد الميلاد المجيد بكنائس المحافظة.

توفير فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طوارئ

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ غرفة الأزمات والطوارئ ناقشت خطة التأمين الصحي لقُداس عيد الميلاد المجيد، من خلال فرق «100 يوم صحة» داخل الكنائس بمختلف الإدارات الصحية داخل المحافظة، بالإضافة إلى توفير فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طوارئ.

تقديم الخدمات الطبية الفورية للمواطنين

وأضاف «شقوير»، أنّ غرفة الأزمات والطوارئ ناقشت أيضًا جهود الفرق الطبية الثابتة داخل الكنائس، والتي تعمل على تقديم الخدمات الطبية الفورية للمواطنين خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

وأكد «شقوير»، أنّ مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تحرص على توفير كافة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين خلال فترة الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية لهم.