تقديم خدمات «100 مليون صحة» أمام كنائس كفر الشيخ خلال احتفالات عيد الميلاد

حرص الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، على الاطمئنان على وجود الفرق الطبية ومتابعة التأمين الصحي للكنائس في عيد الميلاد المجيد لعام 2024، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تقديم خدمات مبادرة «100 يوم صحة» أمام الكنائس

وأوضح وكيل الوزارة، أنّه جري تقديم خدمات مبادرة «100 يوم صحة» أمام الكنائس بالتزامن مع الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024، مشيراً إلى انعقاد غرفة عمليات المديرية لمتابعة إجراءات التأمين الصحي للكنائس، من خلال فرق طبية مجهزة بمختلف الإدارات الصحية داخل المحافظة، بالإضافة إلى توفير فرق طبية مدربة للتعامل مع أي حالات طوارئ.

استمرار التأمين الصحي للكنائس في أيام عيد الميلاد المجيد

وأشار وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلي روح الأخوة والمحبة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأنّ المصريين جميعاً شركاء في الوطن ونسيج واحد للنهوض بالوطن، مؤكداً على أهمية التأمين الصحي للكنائس في أيام عيد الميلاد المجيد.