التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.. قاتل صامت في فصل الشتاء

ارتفعت حالات التسمم بغاز أول أكسيد الكربون في فصل الشتاء، إذ يتعرض مئات المواطنين له سنويًا، ويسبب لهم الوفاة بسبب الإجراءات الخاطئة في التدفئة.

وقالت الدكتورة ياسمين الغزولي، مدير إدارة السموم في مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن أي عملية احتراق تنتج غاز أول أكسيد الكربون، مشيرة إلى أن التسمم بالغاز هو أبرز حالات التسمم في فصل الشتاء، إلى جانب التسمم باستنشاق الغاز الطبيعي، نتيجة أي تسريب في سخانات الغاز.

وأضافت «الغزولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ من أهم الأشياء الضرورية، أن تكون سخانات الغاز خارج الحمام، لتمكن الشخص بالداخل من إنقاذ نفسه حال حدوث أي تسريب وتعرضه للاختناق، وهو ما قد يفقده الوعي ويعرض حياته للخطر.

أعراض التسمم بغاز أول أكسيد الكربون

وأوضحت مدير إدارة السموم في مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، سواء بسبب الدفايات أو الغاز، يسبب صداعًا شديدًا وقيئًا وصعوبة بالتنفس، وأحيانًا فقدان الوعي والتشنجات، وقد ينتج نتيجة استخدام الدفايات بشكل خاطئ، وعدم تهوية الغرف.

وأكدت «الغزولي»، أنه حال تعرض أي شخص للاختناق لابد من سرعة نقله للمستشفى، مشيرة إلى أن العلاج الرئيس هو جلسة الأكسجين 100%، مع ضرورة التوجه بعد ذلك لمكان يخضع فيه لجلسات الأكسجين المضغوط.

وأشارت إلى أن الأكسجين المضغوط هو أحدث التقنيات التي تقي المصابين بتسمم أول أكسيد الكربون، من المضاعفات على المدى البعيد، مثل ضعف الذاكرة وتراجع المستوى الدراسي.