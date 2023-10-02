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تحذير من وصفة عشبية لدى محلات العطارة تسبب التسمم.. تحتاج إشرافا طبيا

كتب:

كيرلس مجدي
06:36 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
نبات الداتورا

نبات الداتورا

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية من تناول نبات الداتورا بشكل كبير الذي يستخدمه البعض كوصفة عشبية لدى العطارين لعلاج التقلصات وعلاج التسمم بالمبيدات الحشرية.

وظائف نبات الداتورا.. يعالج التقلصات

وأضافت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المادة الفعالة له تسمى بالهيوسين والاتروبين وله استخدامات طبية متعددة، حيث يستخدم كمضاد للتقلصات وعلاج التسمم بالمبيدات الحشرية ولكن يتم اتخاذه تحت إشراف الطبيب.

أضرار الجرعة الزائدة من نبات الداتورا

وأشارت إلى أن تناوله بشكل بسيطة غير مؤذ كونه يستخدم كعلاج، إلا أن مشكلته تتمثل في الجرعة الزائدة منه والتي تسبب اتساع حدقة العين وجفاف الجلد وعدم انتظام دقات القلب والرعشة بالهذيان والغيبوبة، وفي حالة السمية الشديدة يحدث انهيار في الدورة الدموية.

أستاذ السموم: تعاطيه بشراهة يؤدي إلى التسمم لا العلاج

وأكدت أستاذ السموم، أن أزمة النبات تتمثل في انتشاره لدى محلات العطارة ومدعى العلاج بالاعشاب ويتم إعطاءه بشراهة في حالات التقلصات وفي بداية الأمر يكون مفيد لكن كثرة تعاطيه يؤدي إلى الأعراض الجانبية التي تسبب أزمات وحالات تسمم للمتناول.

 

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