"سموم بنها": التعامل مع 335 حالة طوارئ أبرزها التسمم الدوائي

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، بإشراف الدكتور محمد الأشهب، عميد طب بنها برئاسة الدكتورة شيرين الخولي، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم، اليوم التقرير الشهري للحالات التي استقبلها المركز خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات تناول حبة الغلة.

إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبالها الشهر الماضي 335

ووفق التقرير الشهري، بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبالها في مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب بجامعة بنها، الشهر الماضي 335 حالة تسمم، جرى تقديم الخدمة العاجلة لها، وتم استقبال 171حالة تسمم دوائي و56 حالة تسمم الكيميائي، و10 حالات تسمم بترولي، والغازات السامة 20 حالة، والمبيدات الحشرية 46 حالة، والمخدرات 19 حالة، وحالات التسمم الغذائي وحالات أقراص الغلة 6 حالات.

قسم السموم الوحيد على مستوى القليوبية

يعد قسم السموم الوحيد على مستوى القليوبية، الذي يقدم خدماته للمحافظة والمحافظات المجاورة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وناشدت الدكتورة نرمين عدلي وكيل طب بنها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المواطنين توخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضون لحالات التسمم، منبهة على الأهالي بضرورة مراقبة أبنائهم خاصة في سن المراهقة، وإيجاد بديل لتداول أقراص حبة الغلة القاتلة والتي تؤدي إلى الوفاة.