سمية درويش: «متصالحة مع نفسي وشغلي بياخد مني وقت كبير»

قالت المطربة سمية درويش، إن لقب بنت النيل محببا إلى قلبها، موضحة أنها تعتمد في المقام الأول في الغناء على إحساسها فقط.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج «واحد من الناس» مع عمرو الليثي، أن أغنية «متغيرة» هي من أقرب الأغاني إلى قلبها وأيضا أغنية «الأيام».

كيف تختار سمية درويش أغانيها؟

وأشارت إلى أنها دائما ما تعيد حساباتها، وتحاول اختيار أغاني بها قيمة وقريبة من قلوب الناس، مؤكدة: «أنا دائما متصالحة مع نفسي، وشغلي بياخد مني وقت كتير، وأعطي اهتماما ووقتا كبيرا لابني داوود ، ودائمًا ما أقول له أنني أحب أن أقدم الأفضل من أجلك».

وأوضحت أن الراحل أشرف سالم هو من اكتشفها، وهو الأب الروحي لها، وكان أول ألبوم تصنعه بداية نجاحها الكبير.

وقالت سمية «درويش» إنها قدمت أغنية تتر فيلم كشف حساب ونقطة رجوع، ولها تجربة في التمثيل مع النجم عمرو، سعد وتحب التمثيل وتنتظر الفرصة المناسبة.

وأضافت «درويش»، أنها قدمت أربع ألبومات، مشيرة إلى أن أغنية «مبقتش ملاك» حققت نجاحا ساحقا على منصات التواصل و«تيك توك»، وأرقام مشاهدة عالية.