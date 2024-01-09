هل يحرمك «اختبار التحقق» من الحج؟.. اعرف شروط وزارة التضامن

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط الصحية لاختيار الحجاج في قرعة الحج، منها إجراء فحص طبي للتأكد من قدرتهم على أداء مناسك الحج، ولكن يحق للمؤسسة التي تنظم الحج للجمعيات الأهلية، طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين في القرعة، للتأكّد من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم.

هل يحق إعادة فحص الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية؟

ويأتي ذلك للتأكّد من أن الحجاج الفائزين قادرون على تحمل مشاق السفر والأداء، ومنع انتشار الأمراض المعدية بين الحجاج، ووفقًا للوزارة، فإن الفئات المرضية التي لا يحق لها السفر لأداء الحج، هي:

فئات لا يحق لهم السفر

ووفقًا للوزارة، فإن الفئات المرضية التي لا يحق لها السفر لأداء الحج، هي:

· مرضى التليف الكبدي

· مرضى القلب

· مرضى الأورام

· مرضى الأوعية الدموية

· مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي

· مرضى الأمراض النفسية والزهايمر

· مرضى تليف الرئة

· حالات السمنة المفرطة المرضية

· السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة

وفي حال ثبت عدم قدرة أحد الفائزين على أداء مناسك الحج بسبب حالته الصحية، يتم استبعاده وتصعيد البديل.