هل يجوز للفائز بقرعة الحج السياحي التنازل عنها لأحد الوالدين؟.. «التضامن» ترد

يتساءل العديد من المواطنين حول إمكانية التنازل عن قرعة حج الجمعيات الأهلية لأحد الوالدين أو العكس، وخلال ذلك توضح وزارة التضامن الاجتماعي هل يمكن التنازل من عدمه.

تنازل الأبناء لأحد الوالدين

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير وذلك إلا في حالة تنازل الأبناء لأحد الوالدين أو العكس.

ووضعت وزارة التضامن شروطا حتى يتم التنازل، وهو أن تنطبق كافة الشروط الصحية، وعدم وجود سابقة حج على المتنازل لهم، وعدم تقدمهم للحج في أي جهة أخرى.

استقبال طلبات الراغبين في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية

وتواصل وزارة التضامن الاجتماعي، استقبال طلبات الراغبين في التقديم على الإشراف على حج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم 1445هـ/2024م، حتى يوم 16 من يناير الجاري، ويوم 2 من شهر يناير الجاري بدأت وزارة التضامن في استقبال طلبات الأشخاص الذين يرغبون في الإشراف على حج الجمعيات الأهلية هذا العام 1445هـ/2024م، من ممثلي الجهة الإدارية، حتى يوم 16 من ذات الشهر.