«قومي حقوق الإنسان»: حرص السيسي على حضور احتفالات عيد الميلاد دليل على التضامن الوطني

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تتمتع بطفرة حقيقية في الحقوق المختلفة، ومنها الحق في الدين والعبادة، وهو الحق الذي تعرض لعدد من الانتهاكات خلال فترات صعبة مر بها الوطن.

تعزيز التسامح والتعايش السلمي

وأوضحت عضو القومي لحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور احتفالات عيد الميلاد المجيد، دلالة على التواصل والتضامن الوطني بين مختلف الطوائف في مصر، ودعمه لوحدة البلاد وتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين مختلف الأديان داخل المجتمع المصري.

الأقباط جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية

وأضافت أن هذا الحرص على حضور احتفالات عيد الميلاد المجيد يعكس رسائل تؤكد أن الأقباط جزء لا يتجزأ من الهوية المصرية والتاريخ الوطني، وأن مصر حريصة على تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين مختلف فئات المجتمع.