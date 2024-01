حوادث شهدتها أمريكا.. حادث أمني بالقرب من البيت الأبيض وانفجار في تكساس

شهدت الولايات المتحدة، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية، كان من أهمها حادث أمني وقع بالقرب من البيت الأبيض، والانفجار الذي شهدته ولاية تكساس الذي اسفر عن إصابة ما لا يقل عن 21 شخصًا

واصطدم سائق سيارة بسياج مقر الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، دون تواجد الرئيس جو بايدن عند حدوث الواقعة،، فيما اعتقلت السلطات، قائد المركبة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت قناة «سي بي إس نيوز» الأمريكية، إنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، كان في كارولينا الجنوبية لحضور فعالية انتخابية.

وكشف جهاز «الخدمة السرية» على لسان المتحدث أنتوني جوجليلمي، عبر منصة إكس «تويتر سابقا»، تفاصيل الواقعة، وقال إنَّه قبل الساعة السادسة مساء أمس الاثنين، بالتوقيت المحلي بقليل «01:00 فجرا بتوقيت القاهرة»، اصطدمت سيارة ببوابة خارجية لمجمع البيت الأبيض.

وأشار جوجليلمي، إلى أنَّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كان خارج «واشنطن» عند وقوع الحادث، وأضاف المتحدث باسم «الخدمة السرية»، أنه تم احتجاز السائق ونجري تحقيقا حول سبب الحادث وطريقة حدوثه.

من جانبها، قالت وسائل إعلام، إنَّه من المعتقد أن الحادث وقع على الجانب الشمالي الشرقي للرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، فيما لم يتضح ما إذا كان الاصطدام مجرد حادث عرضي أم هجوما محتملا.

وفي تكساس أُصيب 21 شخصًا على الأقل بينهم حالة حرجة، و4 في حالة خطيرة، جراء انفجار نجم فيما يبدو عن تسرب غاز بفندق «ساندمان» وسط مدينة فورت وورث بالقرب من قاعة ومركز المؤتمرات بالمدينة في الولاية الواقعة وسط جنوبي البلاد، وفقًا لما أعلنته إدارة الإطفاء بالمدينة.

وأظهرت لقطات مصورة من مكان حادث الانفجار أنقاضاً في أحد شوارع فورت وورث، فيما قالت السلطات الأمريكية، إنَّ أعمال البناء كانت جارية في الفندي في ذلك الوقت، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

من جهته، قال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في فورت وورث، كريج تروجاسيك، إن 26 غرفة من غرف الفندق بها نزلاء، مشيرًا إلى إنقاذ المسعفين العديد من الأشخاص المحاصرين في قبو الفندق.

