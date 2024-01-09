سيارة تصطدم ببوابة البيت الأبيض.. وأمريكا تحقق في الحادث (فيديو)

كشف جهاز الخدمة السرية الأمريكية، تفاصيل اصطدام سيارة بالبوابة الخارجية، لمجمع البيت الأبيض في واشنطن، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

السلطات ألقت القبض على السائق

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على الحادث، إلا أن أنتوني جولييلمي، مدير الاتصالات بالوكالة، قال إن السلطات ألقت القبض على السائق، وتحقق في سبب وطبيعة الحادث.

وعلى جانب آخر، كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن خارج المدينة وقت وقوع الحادث، الذي وقع حوالي الساعة 6 مساءً.

واتهم رجل من ولاية ديلاوير بالقيادة، تحت تأثير الكحول الشهر الماضي، بعد أن اصطدمت سيارته بطريق الخطأ، بموكب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، يستعد لمغادرة مركز الاقتراع في ولاية ديلاوير يوم الأحد، عندما اصطدمت سيارته بإحدى سيارات الدفع الرباعي التابعة لحارسه الشخصي.

وفي عام 2017، اقتحم رجل تسلق سياجًا في البيت الأبيض الأرض، لأكثر من 16 دقيقة قبل اعتقاله، بينما كان الرئيس السابق دونالد ترامب بالداخل.

وذكرت التقارير، أن الحادث أدى إلى تأخير حركة المرور، في شارع 15 وشارع بنسلفانيا.