تفاصيل مرض أخفاه أسطورة أرسنال لسنوات.. كان يبكي يوميا رغم تألقه

من رحم المعاناة يولد الأبطال، جملة جسدها وبرهن عليها تيري هنري أسطورة فرنسا وأرسنال، وأحد عمالقة كرة القدم على مر التاريخ، بعدما خرج بتصريحات صادمة يكشف خلالها معاناته على مدار السنوات المنقضية من مرض أخفاه عن الجميع، خوفًا من ردود الفعل.

«كنت أبكي يوميًا ودموعي تنهمر دون شعور مني»، هكذا أفصح تيري هنري أسطورة أرسنال وفرنسا، عن مرض اكتئاب الطفولة الذي عانى منه على مدار سنوات طويلة، ولازمه على مدار سنوات عمره، في إشارة إلى أنه شعر بخوف شديد من الحديث أو الكشف عنه خلال سنوات وجوده داخل الملاعب، خوفًا من رد فعل الجماهير، وذلك في حوار في برنامج «يوميات الرئيس التنفيذي».

ما مرض اكتئاب الطفولة وأسبابه؟

يمكن أن يكون الانتقاد الدائم منذ الطفولة تجربة مؤلمة للغاية، لكن لا يعلم كثيرون أنه يتحول إلى مرض يلازم الأشخاص طوال سنوات عمرهم، مثلما أكدت الجمعية الأمريكية للطب النفسي.

وأوضحت الجمعية الأمريكية في تقرير أفردته عن اكتئاب الطفولة وأسبابه وطرق العلاج منه، أن الانتقاد الدائم يمكن أن يكون له تأثير عميق على الصحة العقلية والعاطفية للفرد، يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب، وهو اضطراب مزاجي يتميز بمشاعر الحزن واليأس وصعوبة الاستماع بالأشياء بشكل عام.

أعراض الاكتئاب بسبب الانتقادات منذ الطفولة

مشاعر الحزن واليأس.

فقدان الاهتمام بالنشاطات المختلفة.

صعوبة التركيز.

اضطرابات النوم.

فقدان الشهية أو الإفراط في تناول الطعام.

أفكار إنهاء الحياة.

ويمكن معالجة الاكتئاب بسبب الانتقاد الدائم، بالذهاب إلى الطبيب النفسي واستشارته، من أجل منح الدواء الأنسب أو تلقي العلاج الأنسب لحالتك، وتعلم كيفية التعامل مع المشاعر المرتبطة به.

نصائح للتعامل مع الاكتئاب بسبب الانتقاد الدائم

في البداية لا يمكن تجاهل الذهاب إلى طبيب واستشارته، مثلما أكدت الجمعية الأمريكية للطب النفسي، لكنها أيضًا أشارت إلى بعض الأشياء الواجب فعلها لتخفيف أعراض الاكتئاب، ومنها:

اقضِ بعض الوقت مع الأشخاص الذين يدعمونك.

مارس الرياضة بانتظام.

اعتني بنفسك جسديًا وعاطفيًا.

يقول تيري هنري أثناء الحديث عن تجربته المؤلمة، أن والده كان يداوم انتقاده حتى أثناء تقديم أفضل أداء لديه، ما بدوره خلق بداخله حالة من الاحباط الشديد، حتى في أفضل حالاته، قائلًا: «جعلني أفضل رياضيًا وليس نفسيًا».