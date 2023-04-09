مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18.. مرض نفسي يطارد أحمد رزق

كشفت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18، معاناة أحمد رزق، الذي يُجسد شخصية المستشار جلال الفارس، مع المرض النفسي؛ إذ يُعاني من آلام شديدة بالرأس تفوق احتماله، الأمر الذي دفعه للعرض والمتابعة مع طبيب نفسي، والذي يُجسد دوره الفنان أحمد صادق.

وقال أحمد رزق، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18، إنه لم يستطع تحمل الصداع الذي يُطارده طوال الوقت، رغم أنه لم يتمكن من الشكوى وإظهار تلك المتاعب أمام زملائه أو موظفيه، حتى لا يثير تعاطفهم أو يظهر كشخص ضعيف، إذ يرغب في الاحتفاظ بالصورة التي رسمها لنفسه.

رد فعل غريب من أحمد رزق خلال أحداث الحلقة 18

وطالبه الطبيب المعالج، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18، بأنه ليس هناك مشكلة حال إظهار متاعبه أمام موظفيه، وقد يكون ذلك أمر صحي، إلا أنه عارض الفكرة تمامًا، مبررًا ذلك: «مين قال إنهم هيتعاطفوا معايا أو يحبوني».

وكشف أحمد رزق، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 18، عن معاناته من كل أقاربه وتصرفاتهم؛ إذ يصفه الطبيب المعالج بأنه محرك العرائس الماريونيت.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة روبي، وأحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمود محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وإدوارد، وحسام داغر، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، ونهلة سلامة، وصولا عمر، وسالي سعيد، وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.