«هز القدمين وقضم الأظافر» عادات أم مرض؟.. استشاري نفسي يوضح

حركات غريبة ومتكررة تظهر على الإنسان، وأحيانا تدفع الآخرين إلى الانزعاج من هذا الشخص، أبرزها هز القدمين، وعض الشفتين، طقطقة الأصابع، فضلا عن نتف الشعر، ترصد «الوطن» في هذا التقرير ما السبب الأساسي وراء هذه الحركات.

قال الدكتور إبراهيم عوض، استشاري الصحة النفسية، إن الحركات اللاإرادية التي تصدر من الإنسان، يمكن أن تشير إلى مرض ما، أو أنها حركات سلوكية فقط، موضحا أن هناك منطقة في الدماغ مسؤولة عن تلك التصرفات.

مراقبة العادات والسلوكيات

وتابع «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المنطقة المسؤولة عن تصرفات أو سلوكيات الإنسان، هي جزء رئيسي من النظام الدماغي، كما أنها تعمل على مراقبة العادات أو السلوكيات الروتينة لدى الإنسان، منها عض الشفتين أو صرير الأسنان.

وأضاف استشاري الصحة النفسية، أن هذه التصرفات أيضا يمكن أن تشير إلى الإصابة بالتوتر، فيتخلص الإنسان منه أو من الضغط عليه بهذه الحركات، ولعل أبرزها هي هز القدمين، وقضم الأظافر، وحتى يتم التخلص يجب على الإنسان أن يبوح بما يدور في خلده حول الأمر الذي يشغل باله، لصديق مقرب أو لطبيب نفسي.

حركات جسدية

ويصدر عن الإنسان بعض الإيماءات والإيحاءات بشكل يومي ومتكرر دون أن يدرك معنى هذه الحركات، أو ماهي أبعادها وتأثيراتها النفسية، والأسباب التي أدت إلى وجودها، ويرى علماء النفس أن 60% من حالات التواصل والتخاطب بين الأشخاص تتم بطريقة الإيماءات، والإيحاءات، والرموز الجسدية، وليس بالصورة الشفهية كما يظن الكثير من الناس «أي بطريقة الكلام واللسان»، ويرون أيضا أن هذه الإيماءات لها تأثيرها القوي الذي يفوق تأثير الكلمات بخمس مرات، ومن الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها معظم الناس، أنهم يتجاهلون حركات الجسد ولغاته ومدلولاته، ويركزون على فهم ما يتحدثه الذي أمامهم.