«تموين سوهاج»: تحرير 92 محضرا في حملة مكبرة على الأسواق

قال محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، إنه تم تحرير 92 محضرا تموينيا في مدن ومراكز سوهاج.

تحرير 92 محضرا تموينيا

وأضاف وكيل تموين سوهاج أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهايبرات، الأسواق من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 92 محضرا تموينيا خلال اليوم الثلاثاء.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاء تنفيذ الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى من قبل الأهالي.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم الثلاثاء، ما بين وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل سلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.