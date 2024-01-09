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رئيس اتحاد الإسكواش: حصدنا 12 ميدالية ببطولة بريطانيا المفتوحة (فيديو)

كتب:

نرمين عفيفي
10:26 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش

قال عاصم خليفة، رئيس اتحاد الإسكواش، إن مصر حققت إنجازًا كبيرًا في بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، التي أقيمت في مدينة برمنجهام في الفترة من 3 إلى 7 يناير الجاري.

مصر حصدت 12 ميدالية في البطولة

وأضاف رئيس اتحاد الإسكواش في مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن مصر حصدت 12 ميدالية في البطولة، منها 8 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية، وهو أكبر عدد من الميداليات التي تحصل عليها مصر في هذه البطولة على مدار تاريخها.

وأكد «خليفة»، أن هذا الإنجاز هو نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم رياضة الإسكواش، وكذلك نتيجة للتدريبات المتقدمة التي يتلقاها اللاعبون المصريون، مشيرًا إلى أن مصر تتفوق على جميع الدول الأخرى في رياضة الإسكواش، وليس فقط في بطولة بريطانيا المفتوحة.

مصر لديها العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يتمتعون بقدرات بدنية وفنية عالية

وأضاف أن مصر لديها العديد من اللاعبين الموهوبين الذين يتمتعون بقدرات بدنية وفنية عالية، وأن هؤلاء اللاعبين قادرون على تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مقدمًا التهنئة للاعبين المصريين على هذا الإنجاز الكبير، وأعرب عن أمله في استمرار تفوق مصر في رياضة الإسكواش في السنوات المقبلة.

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