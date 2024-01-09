أتوبيسات مجانية من البحر الأحمر إلى القاهرة والصعيد.. من يستفيد منها؟

أعلنت شركة نقل جماعي بالبحر الأحمر، اليوم، نقل مرضى السرطان من البحر الأحمر ومحافظات الصعيد إلى القاهرة والعكس بالمجان وخصم 50% لذوي الهمم كنوع من أنواع المشاركة المجتمعية في ظل تكاتف الشعب المصري تحت مظلة قيادة سياسية حكيمة.

أتوبيس بالمجان من البحر الأحمر إلى القاهرة

وأشار أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن إحدى شركات النق الجماعي خصصت أتوبيسات لنقل مرضي السرطان الي مستشفيات أورام الأقصر والسرطان بالقاهرة بالمجان وخصم 50 % لمرافقيهم وخصم 50 % لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة كنوع أنواع المشاركة المجتمعية وإدخال البهجة والسرور عليهم في ظل تكاتف أبناء الشعب الواحد.

حجز أتوبيسات بالمجان بالبحر الأحمر

وكشف السيد مصطفى مدير عام إحدى شركات النقل الجماعي في البحر الأحمر أن الحجز لمرضى السرطان او لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة يكون عبر والموقع الإلكتروني أو الخط الساخن لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحجز ذهاب وعودة للمريض وأحد المرافقين.

مستشفيات السرطان في البحر الأحمر

وأكد تقديم جميع أوجه التعاون للمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم طوال السفر من البحر الأحمر إلى محافظات الأقصر والقاهرة والعكس وهي المحافظات التي تضم مستشفيات أورام متمنيا الشفاء العاجل للجميع.