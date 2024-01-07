«شركات السياحة»: استقبال 4.3 مليون سائح في الغردقة ومرسى علم خلال 2023

قال أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، إن الغردقة ومرسى علم استقبلتا 4 ملايين و313 ألف سائح العام الماضي من مختلف الجنسيات الأجنبية.

الغردقة ومرسى علم تستقبل ملايين السياح

وأوضح «علي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار الغردقة استقبل حوالي 3 ملايين و300 ألف سائح أجنبي، بينما استقبل مطار مرسى علم 948 ألف سائح من 42 جنسية أجنبية حول العالم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

وصول السياح في الغردقة ومرسى علم

ولفت إلى أن أكثر الجنسيات الأجنبية وصولا إلى الغردقة ومرسى علم هي ألمانيا في المقدمة ثم روسيا في المرتبة الثانية، وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وسلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسويسرا وليتوانيا.

استقبال السياح في مرسى علم

كما أكد أن فرق من العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين بالفنادق وعمل برامج وفقرات ترفيهية وبرامج ورحلات سياحية الي المدن السياحية المصرية والمعالم الأثرية.

انتعاش السياحة في الغردقة ومرسى علم

وأشار إلى لنتعاش السياحة في الغردقة ومرسى علم تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الوافدة لقضاء احتفالات رأس السنة واعياد الميلاد المجيد، ويرجع ذلك إلى حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، بالإضافة إلى الجهود المبذولة من الدولة والقطاع الخاص لدعم القطاع السياحي بفضل توجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.