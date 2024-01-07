شواطئ الغردقة تجذب السائحين المصريين والأجانب للاحتفال بعيد الميلاد (صور)

شهدت شواطئ الغردقة، إقبالا كبيرا من السائحين المصريين والأجانب، من جنسيات مختلفة، لقضاء احتفالات أعياد الميلاد المجيد، وسط أجواء احتفالية بمشاركة فرق «الأنيميشن» الذين حرصوا على الاحتفال مع السياح، وارتداء الزي الأحمر، والتقاط الصور التذكارية، وتبادل التهاني والتبريكات.

احتفالات السياح بعيد الميلاد

كشف عماد طه، مدير عام أحد الفنادق السياحية بالغردقة، أن هناك إقبالا كبيرا من السائحين من المصريين والأجانب، من جنسيات مختلفة على شواطئ الغردقة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، بمشاركة فرق الأنيميشن.

وأوضح «طه» في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الاحتفالات بدأت منذ الصباح، وتبادل السياح الأجانب التهاني والتبريكات مع العاملين بالقطاع السياحي، وبدأت فقرات الاحتفال على الشواطئ، وتوزيع الهدايا على السائحين، وشهدت منطقة الأكوا بارك إقبالا كبيرا.

توافد السياح على شواطئ الغردقة

من ناحيته، قال سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن» إن مدينة الغردقة شهدت مظاهر احتفال السياح بعيد الميلاد بطعم أوروبي، بمشاركة جاليات أجنبية وحضور القداس بكنائس الغردقة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

واختتم بالإشارة إلى انتعاش حركة السياحة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، وتوافد السياح الأجانب من 24 جنسية أجنبية، لقضاء إجازة عيد الميلاد بفنادق الغردقة.