تفاصيل أول منتجع طبي عالمي في مصر.. يضم «مرسى نيلي» ويوفر 4500 وظيفة

تستعد مصر لافتتاح أول منتجع طبي عالمي، بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن جهود الدولة لتنشيط السياحة العلاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية، إذ وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وشركة استثمار مصر للتنمية، وإحدى المجموعات الاستثمارية عقد إنشاء أول منتجع طبي وصحي في مصر، بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة تحت اسم «منتجع نايا الصحي».

وترصد «الوطن» في هذا التقرير ابرز المعلومات عن هذا المنتج وفقا لما جاء في بيان هيئة الاستثمار.

تنشيط السياحة العلاجية في مصر

- سيدمج المنتجع خدمات الرعاية الصحية والضيافة في مكان واحد، ويكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر.

- تمّ اختيار موقع المنتجع في مركز الصف بمحافظة الجيزة على مساحة 40 فدانًا، بتكلفة استثمارية بلغت 1.5 مليار جنيه، لتوفر أكثر من 4 آلاف و500 فرصة عمل بعد التشغيل.

استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية

- يستهدف المشروع استغلال المنطقة لتصبح نقطة جذب للأنشطة العلاجية والسياحية والخدمية والحرفية والتجارية، ما يعود بآثار تنموية كبيرة على منطقة إقامة المشروع والاقتصاد المصري ككل.

- المشروع نموذج ناجح للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تنفيذًا لوثيقة ملكية الدولة التي تؤكد على تمـكين القطـاع الخاص المصـري ورفـع نسـبة مسـاهمته فــي النـاتج المحلـي الإجمالـي.

- تتميز المنطقة الاستثمارية بمركز الصف بطراز معماري فريد، إذ يوجد بداخلها فيلا الخواجة «سورناجا»، والتي يرجع تاريخ إنشائها إلى عام 194.

الأنشطة الحرفية ستكون جزء رئيسي من أنشطة المنطقة الاستثمارية

- تضم المنطقة الاستثمارية التي سيقام عليها المشروع مرسى نيلي يسمح بالانتقال من المنطقة وإليها، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المتميز، على بعد 65 كيلومترا جنوب القاهرة على طريق القاهرة الصعيد.

- الأنشطة الحرفية ستكون جزء رئيسي من أنشطة المنطقة الاستثمارية منها الصناعات اليدوية والتراثية في قرى كرداسة والحرانية.

- المنتجع يُعَد الأول من نوعه في مصر، ويضم العديد من التخصصات الطبية، وسيستضيف كبار الأطباء من دول العالم.

- المشروع سيصبح وجهة عالمية للسياحة العلاجية تدر دخل مستدام من النقد الأجنبي، ويوظف مئات الأطباء والعاملين بقطاع الصحة.