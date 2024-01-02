هيئة الاستثمار: نقضي على «الروتين» كعدو حقيقي أمام المستثمرين

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تتمتع بالاستقلالية منذ نشأتها، حيث كانت تتبع رئاسة مجلس الوزراء، حتى تم استحداث وزارة الاستثمار.

هيئة الاستثمار في اجتماعات مجلس الوزراء

وأضاف «هيبة»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه في الاستثمار «نتعامل مع كل هيئات الدولة، وهناك تنسيق يتم من خلال مجلس الوزراء، والأمور تسير بشكل أقوى وأيسر وفقاً لهذه الآلية، ويتم دعوتي لحضور اجتماع مجلس الوزراء في الأمور المتعلقة بـ الاستثمار».

وتابع رئيس هيئة الاستثمار: «من الطبيعي مع وجود أزمة اقتصادية، أن يكون هناك أزمة في الاستثمار، ولكن هناك خطوات نقوم بها لتخطي تلك الأزمة، وهي إجراءات تمت على مدار 24 شهرًا، سعينا خلالها لتخطي الكثير من التحديات التي نتجت عن تراكمات قديمة، منها ما يرجع إلى التسعينات وأخرى للألفينات ومنها ما بدأ في 2011، ومصر حاولت معالجة هذه التشابكات بداية من عام 2015».

الروتين عدو الاستثمار

واستطرد: «التغلب على الروتين أبرز التحديات التي حاولنا تغييرها، وكذلك الإجراءات الروتينية التي تسبق تنفيذ أي مشروع استثماري في مصر، بالإضافة إلى ضرورة استدامة الإجراءات والقوانين، وليس بالضرورة أن يكون الحديث عن حقبة، فهناك قوانين قد تكون صدرت في الثمانينات أو التسعينات».

وتابع: «عملنا على حل نحو 80% من المشكلات المتعلقة بالاستثمار، والمقدمة لنا من خلال لجان فض المنازعات ومن مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية طرحت حوالي 700 قطعة أرض للاستثمار».