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هيئة الاستثمار: المنطقة الحرة توفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين

كتب:

مريم جاد
09:36 م | الثلاثاء 26 ديسمبر 2023
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

قال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنّ المنطقة الاستثمارية بها أنشطة متنوعة ومتاحة للجميع، وهذه المنطقة تصلح لأن تكون منطقة صناعية، ترفيهية سكنية، أي إنّها قابلة لاستيعاب كل الأنشطة الاستثمارية، لافتًا إلى أن هذه المنطقة توفر للمستثمر كل التحركات الإدارية بكل سهولة من أجل التفرغ لعملية الإنتاج والتطوير فقط.

المناطق الحرة

وأضاف «هيبة»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع  الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن المستثمر يقوم باختيار المكان الذي يرغبه من أجل بناء وتدشين مشروعه الاستثماري، ثم تقوم الهيئة بوضع أسس التعامل الإداري والقانوني مع هذا الاستثمار، مشيرًا إلى أن المناطق الحرة تنقسم إلى عامة وخاصة، ويمكن القول إن مصر لديها كم هائل من الحوافز الترويجية الخاصة بالمستثمرين، قائلًا: «يحدث توسع في المناطق الحرة، ويخرج منها 25% من الصادرات المصرية، ويتم توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل للمواطنين في هذه المشروعات».

وتابع: «مصر تتوفر بها مميزات نسبية كبيرة وهامة للمستثمر، ومن بين هذه المميزات توافر الأيدي العاملة المدربة والقابلة للتدريب، توفير الأسواق المختلفة والمتنوعة القابلة لاستيعاب المنتجات المختلفة».

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