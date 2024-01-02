رئيس هيئة الاستثمار: نقضي على تراكمات الماضي لزيادة الخريطة الاستثمارية

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ملف الاستثمار به العديد من التحديات نتيجة تراكمات عقود مضت، موضحًا أن الروتين كان أبرز التحديات التي تعوق ملف الاستثمار.

قوانين قديمة في الاستثمار

وأضاف «هيبة»، في حواره، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ التضارب في بعض القوانين نتيجة تراكمات قديمة، ويتم التعامل مع هذه التشابكات منذ 2015، لافتاً إلى أنَّ هناك قوانين يتم تطبيقها منذ عام 1945 ويتم التعامل معها بشكل جاد والنظر إليها بصورة أوسع، وأن من أدوار الهيئة خلق الروابط والتنسيق بين الهيئات وجهات الدول.

تحسين مناخ الاستثمار

وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار: «الهيئة تتعامل مع كل الجهات الخاصة بـ الاستثمار، وتسعى خلال الفترة الحالية لتنسيق جهود هيئات الدولة المختلفة من أجل تحسين مناخ الاستثمار».

واستطرد: «يتم العمل على الربط بين الجهات وبعضها البعض، وهذا تحد كبير ويتم العمل عليه، وهناك مشكلة بيانات يحتاجها أي مستثمر ويتم العمل على تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمر بالتنسيق مع الجهة المختصة».

وتابع: «جار تفعيل الخريطة الاستثمارية بشكل فعلي، وهناك 39 جهة ولاية تعرض الفرص الاستثمارية الخاصة به بالخريطة، وهناك تطورات في عرض الفرص الاستثمارية ويتقدم المستثمر للتخصيص ويتم توجيه لجهة الولاية، كما أنه يتم تفعيل الخريطة الاستثمارية بشكل فعلي عبر المنصة الخاصة بالهيئة».