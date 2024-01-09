«طرق الإسماعيلية»: تطوير الطريق الدائري ضرورة لمواكبة المشروعات القومية

قال المهندس أحمد الشيمي مدير مديرية الطرق بالإسماعيلية إن تطوير الطريق الدائري كان ضرورة حتمية لمواكبة المشروعات العملاقة التي شهدتها المحافظة علي مدار السنوات القليلة الماضية.

وأضاف مدير طرق الإسماعيلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تطوير الطريق جاء لخدمة مشروع أنفاق الإسماعيلية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجمع الإسماعيلية الطبي أحد أهم الصروح الطبية في منطقة القناة وكوبري الشهيد أحمد منسي الذي يعد أبرز محاول الانتقال من شرق القناة إلى غربها للسيارات النقل.

الشيمي: الطريق الدائري تحول لمدخل المحافظة الرئيسي

وقال المهندس أحمد الشيمي إن الطريق الدائري أصبح هو المدخل الرئيسي للمحافظة بعد الانتهاء من المشروعات القومية وافتتاحها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن أعمال التطوير جاءت بعد أكثر من 20 عاما على تشغيل الطريق.

وتابع أنه تم مراعاة البعد الجمال للطريق بالحفاظ علي الجزيرة الوسطي التي تضم العديد من الأشجار وتم زيادة كمية النجيل المزروعة بطول الطريق الي جانب البلاط الإنترلوك على الجانبين.

وقال: «الطريق أصبح يطوق مدينة الإسماعيلية مع بداية الطريق بمدخل المحافظة ناحية طريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي مرورا بجامعة قناة السويس ثم المجمع الطبي ثم مدينة الطالبات ليتجه نحو منطقة الجامعة القديمة والمدينة الأولمبية لقناة السويس».

واكد الشيمي أن تطوير الطريق الدائري جاء ضمن خطة مشروعات محافظة الإسماعيلية لتطوير عدة محاور بعد الزيادة الضخمة في إعداد السيارات والتي تضاعفت 20 ضعفا على الأقل خلال السنوات الماضية عن آخر القرن الماضي مشيرا إلى أن توسعة وتطوير الطريق كان ضرورة حتمية.