«طرق الإسماعيلية» تنهي تطوير شارع السلطان حسين وفتح محور مروري جديد (صور)

أعلنت مديرية الطرق في الإسماعيلية، قرب انتهاء أعمال تطوير شارع السلطان حسين، أحد أقدم شوارع المحافظة، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، ضمن خطة المحافظة لتطوير المحاور المرورية والشوارع التاريخية.

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، إن محافظ الإسماعيلية وجه قبل شهر تقريبا، بتطوير وتجميل المحاور الرئيسية، وأماكن تنزه المواطنين وتطوير ممشى شارع «السلطان حسين» بداية من «الممر القديم» حتى شارع محمد علي.

وأضاف «الشيمي» في بيان، أنه جرى تغيير بلاط شارع السلطان حسين، الذي مر على تركيبه نحو 25 عاما، وتطوير المسطحات الخضراء بالشارع، وتركيب «برجولات» خشبية على امتداد الشارع، كاستراحات جلوس المواطنين، إلى جانب تعديل الإضاءة، وتعديل مسارات المرور على جانبي الشارع.

فتح شارع الجيش كمحور مروري جديد

وقال إن محافظ الإسماعيلية وجه بفتح شارع الجيش من شارع السلطان حسين حتى نهايته، كمحور مروري جديد، يعمل على تخفيف الزحام المروري، على أن يتم تغيير البلاط وضبط المناسيب.

وأضاف أنه سيتم تغيير الصرف الصحي بوصلة شارع الجيش، بالإضافة إلى إنشاء غرف تفتيش وأخرى لصرف مياه الأمطار، بما يحافظ على صورة وشكل شارع الجيش القديم، وهو بلاط «الإنترلوك»، مع فتحه لسير السيارات في اتجاه واحد موازي ومعاكس لشارع محمد علي، تيسيرا وتخفيفا على المواطنين لحركة المرور بحي الأفرنجي بالإسماعيلية.