وزيرا التعليم العالي والشباب يشهدان توقيع بروتوكولات بشأن نادي جامعة حلوان

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، 3 برتوكولات تعاون مع رجال أعمال وشركات بشأن إهداء حلقة ملاكمة بجميع مشتملاتها إلى نادي جامعة حلوان، حرصا على استكمال مسيرة الدعم الرياضي بالنادي، وإيمانا في الاستفادة منها على جميع الأصعدة والمستويات.

إعداد أجيال متميزة

كما وقع برتوكول تعاون مع شركة خاصة فيما بينهما، والعمل بإرادة مشتركة على إدارة الأنشطة الرياضية بنادي جامعة حلوان وفروعه الإدارة المثلي التي تضعه في مصاف الأندية الرياضية الكبرى، وتؤهله للمنافسات في كل الألعاب الرياضية على جميع المستويات المحلية والدولية، وبما يؤهل لإعداد أجيال متميزة تتوافر لهم فرص الاحتراف في مختلف اللعاب الرياضية، والعمل معا من خلال ما يمتلكه الطرف الثاني من خبرات في هذا المجال، ومن خلال دعم جامعه حلوان للنادي بكوادره العلمية في النشاط الرياضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.