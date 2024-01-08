ضوابط امتحانات الترم الأول بكلية الثروة السمكية في جامعة السويس

أصدرت كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، بيانًا تضمن 4 تعليمات وضوابط، لا بد أنّ يلتزم بها الطلاب عند دخول امتحانات الترم الأول 2024، وشلمت الضوابط، الأمور المتعلقة بالامتحانات والنظام المعمول به عند التأخير عن موعد بدء اللجنة، وغيرها من الأمور المنظمة للامتحانات.

ضوابط دخول امتحانات الترم الأول

تعليمات وضوابط دخول امتحانات الترم الأول 2024، التي أعلنتها كلية الثروة السمكية بجامعة السويس، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أكدت أنّه على الطلاب الالتزام بأربعة ضوابط وتعليمات رئيسية والبنود الموضوعة من خلال كل إجراء.

وأوضحت كلية الثروة السمكية، أنّه غير مسموح نهائيًا بالدخول بالتليفون المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أخرى داخل قاعات الامتحانات، إذ يعتبر وسيلة من وسائل الغش، مناشدة الطلاب بالالتزام بالتعليمات حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية.

الدخول إلى القاعات قبل بدء اللجنة بـ15 دقيقة

وتابعت الكلية أنه على الطلاب، الدخول لقاعات وأماكن عقد الامتحانات، قبل بدء اللجان بوقت كاف يقدر بـ15 دقيقة على الأقل، موضحة أنه لن يُسمح للطلاب المتأخرين عن موعد بدء اللجنة، بالدخول بعد أكثر من 5 دقائق من بدء الوقت أيًا كان السبب.

وشددت على عدم ترك الأغراض الشخصية دون مراقبة، سواء تليفون محمول أو محفظة، ووضعها في الأماكن المخصصة باللجان الامتحانية، إذ إنّ الجامعة والكلية لا تتحملان مسؤولية فقدان المتعلقات الشخصية، وضرورة أنّ يحضر الطالب، كارنيه الكلية والأدوات المكتبية، فغير مسموح تداول الأدوات المكتبية نهائيًا.