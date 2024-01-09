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«الخارجية الألمانية» تثمّن جهود مصر لحل أزمة غزة: صاحبة دور إقليمي محوري

كتب:

يارا أشرف
11:37 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
جانب من المؤتمر الصحفي

جانب من المؤتمر الصحفي

ثمّنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، جهود مصر لحل الأزمة في قطاع غزة وحماية الأبرياء، مؤكدة «مصر صاحبة دور محوري في المنطقة، لا يمكن تعريض المدنيين في قطاع غزة للخطر».

وأضافت بيربوك، خلال كلمتها في مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه يجب على إسرائيل حماية المدنيين في غزة، وهذا ما أكدت عليه مرارا وتكرارا خلال زيارتي لإسرائيل، لافتة إلى أنّ قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة بصورة أكثر بكثير.

وتابعت: «تحدثنا حول كيفية الوصول إلى الهدن الإنسانية، لكي نصل على المدى الطويل إلى وقف إطلاق النار المستدام، بهدف تحقيق السلام للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في آن واحد».

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