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افتتاح معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط

كتب:

محمد سعيد الشماع
10:47 ص | الثلاثاء 09 يناير 2024
معرض الدولة

معرض الدولة

افتتح المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، منذ قليل، معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير «Egy Plast»، وذلك ذلك داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة (EIEC).

منتجات البلاستيك والمطاط

وأجرى الوزيران جولة تفقدية على الأجنحة المختلفة داخل المعرض، وحرص خلالها العارضين على تقديم شرح مختضر لما يقدمونه من خلال شركاتهم ومصانعهم المتخصصة في منتجات البلاستيك والمطاط.

معرض مصر الدولي

ويقام معرض معرض مصر الدولي لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير على مدار 3 أيام من اليوم 9 يناير وحتى يوم الجمعة الموافق 12 من الشهر ذاته.

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