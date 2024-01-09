نبيل عمر لـ«الشاهد»: تجربة الخطة الخمسية نجحت بامتياز ونقلت مصر إلى التقدم

قال الكاتب الصحفي نبيل عمر، إنه جرى ارتكاب بعض الأخطاء في تجربة عبد الناصر، وكانت المؤامرة من أولى الأسباب التي أدت إلى فشل التجربة في عام 1967.

تجربة الخطة الخمسية

وأضاف «عمر»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن تجربة الخطة الخمسية نجحت بامتياز ونقلت نصر نقلة كبيرة، إذ كانت مظاهر النهضة واضحة بصورة كبيرة آنذاك.

وتابع: «عندما انتقلت من أحدى قرى الريف إلى العاصمة القاهرة لتكملة مشواري التعليمي أثناء المرحلة الابتدائية، حدث معي بعض الغرائب منها أن أحد المدرسين داخل مدرسة القاهرة تعمد أن يكتب لي غشاش، رغم حصولي على الدرجات النهائية في الاختبارات، وذلك بسبب اعتقاده أنني أقوم بالغش من الطلاب المتواجدين في الفصل، ولكن بعد حرصي على الجلوس بمفردي، وحصولي على الدرجة النهائية، قام هذا المدرس بالاعتذار لي أمام الجميع».