تراجع أسعار الذهب في مصر 55 جنيها خلال 24 ساعة.. تعرف على الأسباب

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أسباب تراجع أسعار الذهب المحلية الفترة الحالية داخل محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية، وذلك بعد أن انخفضت أسعار الذهب أمس الإثنين ثلاثة مرات، إذ تراجعت الأسعار في بداية التعاملات بقيمة 10 جنيهات، ثم هبطت الأسعار مرة أخرى خلال تعاملات الظهيرة بقيمة 15 جنيهًا، كما شهدت الأسعار انخفاضًا جديدًا في منتصف التعاملات وصل إلى 30 جنيهًا، وبذلك يكون إجمالي تراجع أسعار الذهب في مصر حتى الآن 55 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الذهب في مصر

وأوضحت الشعبة، أن سبب انخفاض أسعار الذهب المحلية في محلات الصاغة، بدون ضريبة ومصنعية، يرجع إلى تراجع الأسعار المحلية بقيمة 20 دولارًا، بالنسبة لسعر الأوقية في ظل الإقبال المستمر من جانب المواطنين على شراء السبائك الذهبية من أجل الاستثمار.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر، تبلغ الآن 3245 جنيها لسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة إلى 3708 جنيهات للشراء، كما يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 2781 جنيها، وبالنسبة لسعر الأونصة تباع في محلات الصاغة بسعر 116936 جنيها.