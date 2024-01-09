محافظ الدقهلية: التأهيل الإداري شرط أساسي لشغل الوظائف القيادية

استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور محمد حسن عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والوفد المرافق له وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك لتقديم البرامج التعليمية المتقدمة للعاملين بالمحافظة لرفع كفائتهم.

وبحسب البيان ناقش محافظ الدقهلية ورئيس الأكاديمية آليات وسبل التعاون فيما بين المحافظة والأكاديمية وجامعة المنصورة لتقديم خدمات متميزة للملتحقين للدراسة بالأكاديمية حيث يتضمن برنامج زيارة وفد الأكاديمية لقاءا مشتركا مع الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بشأن البروتوكول المشار إليه

التأهيل الإداري المناسب شرط أساسي لشغل الوظائف القيادية

قال «مختار» خلال اللقاء إن التأهيل الإداري المناسب شرط أساسي لشغل الوظائف القيادية من خلال البرامج التعليمية المتنوعة والمتخصصة في مجال الإدارة التي تقدمها الأكاديمية باعتبارها أول كيان حكومي متخصص في تأهيل القيادات الحكومية.

وأشاد المحافظ دور القائمين على العمل بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية لما يبذلونه من جهود متميزة للارتقاء بكفاءة العاملين في كافة المجالات بما يسهم في تقديم خدمات متميزة للمواطنين من القطاعات الحكومية.

تقديم برامج تدريبية بما يتناسب مع احتياجات العصر

وأكد «عبدالعظيم» أن هناك سعيا دائما من خلال البرامج التي يتم تقدمها من الأكاديمية لتقديم البرامج التدريبية المتقدمة والدراسات الهادفة لرفع كفاءة العاملين وذلك بما يتناسب مع احتياجات العصر والخدمات المطلوبة، معربا عن أواصر التعاون بين المحافظة والأكاديمية لرفع كفاءة ومهارات العاملين بالجهاز الإداري من خلال البرامج التعليمية المقدمة من قبل الأكاديمية للراغبين في الالتحاق بها.