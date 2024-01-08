جدول عرض البرامج التعليمية الفنية للمراجعة قبل الامتحانات بالدقهلية

أعلن الأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تحديد جدول عرض البرامج التعليمية للتعليم الفني على قناة مصر للتعليم الفني من أجل المراجعة، والمذاكرة بشكل جيد قبل بدء الامتحانات.

تردد قنوات تعليمية للطلاب في مختلف الصفوف بالدقهلية

وأضاف «شعبان» أنه يتاح للطلاب في مختلف الصفوف التعليمية الدخول علي القنوات من أجل المراجعة علي تردد 11178 رأسي الفترة من حتي 12-1-2024 برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعاد البرامج مرة أخرى من 9 مساء إلى 9 صباحا بنفس ترتيب الجدول - على قناة التعليم الفني على اليوتيوب.

رابط القنوات التعليمية للمراجعة

وحدد رابطا محددا من أجل الدخول للقناة التعليمية ومعرفة الجدول المحدد من أجل المراجعة والاستفادة من القنوات التعليمية من هنا، إذ يجرى الدخول إليها ومعرفة الموعد المحدد لكل مادة، مضيفا أنه يوجد جدول محدد لكل مادة على القنوات التعليمية ليمكن الطلاب من تنظيم وقتهم وفقا للجدول من أجل مشاهدة المادة المرغوبة وهو كالآتي: