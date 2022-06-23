جامعة أسيوط تبحث سبل التعاون مع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية

استقبل الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد حسن عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، والوفد المرافق له، والذي ضم الدكتور محمد صالح هاشم، عميد كلية العلوم الإدارية بالأكاديمية، والدكتور عادل عبد الرحمن، مدير فرع الأكاديمية بأسيوط، وهشام عثمان، مدير التدريب بفرع أسيوط، تحت رعاية الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، وذلك لبحث سبل التعاون بين الطرفين.

تعاون مشترك مع مختلف الأكاديميات

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور شحاتة غريب على ترحيب جامعة أسيوط بكافة أوجه التعاون المشترك مع مختلف الأكاديميات والجامعات المصرية، بما يعود بالنفع لصالح العملية التعليمية بالجامعة وتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بمختلف كليات الجامعة، مشيدا بأكاديمية السادات باعتبارها إحدى الأكاديميات الرائدة في مجال العلوم الإدارية.

مناقشة سبل التعاون بين الطرفين

وأوضح نائب رئيس جامعة أسيوط أن اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين الطرفين في تبادل أعضاء هيئة التدريس والتبادل الطلابي، فضلا عن البرامج الدراسية والتعليمية المشتركة، والذي يأتي ضمن إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى الاستثمار في طاقات وتنمية قدرات أبنائها الطلاب، وذلك من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، حيث نجحت الجامعة مؤخرا في توقيع اتفاقية تعاون ثلاثية الأطراف مع جامعة لويزفيل الأمريكية وجامعة العلمين الدولية لإنشاء برنامج مشترك في علوم الهندسة الطبية، مشيدا بالوعي الطلابي في وقتنا الحالي واتجاههم إلى الالتحاق بالبرامج الدراسية التي تلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل.

تنمية شاملة في مجالات التعليم الجامعي

وأكد الدكتور محمد حسن عبد العظيم، أن الأكاديمية باعتبارها جامعة حكومية مستقلة رائدة تعليميًا وتدريبيًا، تسعى دائما إلى إحداث التنمية الشاملة للمجتمع في مجالات التعليم الجامعي والدراسات العليا والبحوث والاستشارات والتدريب، من خلال التعاون المشترك مع مختلف الجامعات، كما أنها ملتزمة بالمعايير الأخلاقية والمهنية ومعايير الجودة الشاملة ومواكبة التغيرات المحلية والدولية، وبناء القدرة المؤسسية المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات، مشيدا بالمكانة العلمية المرموقة التي تحتلها جامعة أسيوط وما تضمه من كوادر بشرية متميزة في مختلف التخصصات.