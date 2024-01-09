جامعة حلوان تعلن إنشاء ناد للسيدات بكلية التربية الرياضية في الزمالك

أعلن الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنه جار إنشاء أول نادي للسيدات في مصر بكلية التربية الرياضية بنات في الزمالك، موضحا أن نادي الجامعة الجديد سيستفيد من جميع الصالات والملاعب، وهناك خطة لاستغلال إمكانيات الكليات الرياضية من أجل التأهيل والتدريب.

استغلال إمكانيات الجامعة

وأضاف خلال كلمته في حفل توقيع وإنشاء أول نادي لجامعة حكومية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن هناك إمكانيات في جامعة حلوان سيجري العمل على استغلال كل إمكانياتها.

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزراة أطلقت استراتيجية 2023 لتطوير قطاع التعليم الجامعي، موضحا أن نادي الجامعة سيستفيد من كل الخدمات التي سيقدمها نادي جامعة حلوان.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزرير الشباب والرياضة، ان مستقبل نادي جامعة حلوان واعد، وسيكون له دور كبير في تنمية المهارات الرياضية المختلفة للشباب، موضحا أن الرياضات الفردية أصبحت منتجا مهما وحيويا، وله دور كبير في دعم الاقتصاد.